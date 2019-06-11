"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9

سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.
سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.فيروس كورونا الجديد
سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.
سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.