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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9

إجمالي الإصابات بلغ 24.175

سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9
سبق

سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:27 PM

"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9

إجمالي الإصابات بلغ 24.175

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.

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