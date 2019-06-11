وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.

سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.

"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-11 سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:27 PM

"كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9 إجمالي الإصابات بلغ 24.175





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سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.