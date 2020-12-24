ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة. وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-24 ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 04:59 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 06:16 PM

شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيقها





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ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا