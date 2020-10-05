لجنة حصر الأضرار بالشقيق تتفقد المنازل المتضررة من الأمطار والسيول

"سرحان": المنازل المتضررة حُصرت ورُفعت إلى الجهات المختصة

زارت لجنة حصر الأضرار بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، المنازل المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدها المركز مؤخراً في عدد من القرى التابعة للمركز.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن محمد سرحان، أن اللجنة اطلعت على عدد من المنازل المتضررة بقرى الهجنية والشعوف والراجحية والصقعان والحصام والقاع وخبت بن جبران، وحُصرت المنازل المتضررة من الأمطار والسيول ورُفعت إلى الجهات المختصة.