النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الشاب يواصل التحضير.. والمدرب يطبق تمارين تخصصية لخطوط الفريق

في معسكره بأبها استعداداً لكأس آسيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في المسبح بالصالة الرياضية في مقر سكن البعثة، في حين احتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الحصة المسائية، والتي عمد خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق تمارين تخصصية لخطوط الفريق.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الشاب يواصل التحضير.. والمدرب يطبق تمارين تخصصية لخطوط الفريق
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في المسبح بالصالة الرياضية في مقر سكن البعثة، في حين احتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الحصة المسائية، والتي عمد خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق تمارين تخصصية لخطوط الفريق.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:51 PM

الأخضر الشاب يواصل التحضير.. والمدرب يطبق تمارين تخصصية لخطوط الفريق

في معسكره بأبها استعداداً لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
287

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في المسبح بالصالة الرياضية في مقر سكن البعثة، في حين احتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الحصة المسائية، والتي عمد خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق تمارين تخصصية لخطوط الفريق.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة