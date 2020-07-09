الأخضر الشاب يواصل التحضير.. والمدرب يطبق تمارين تخصصية لخطوط الفريق

في معسكره بأبها استعداداً لكأس آسيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في المسبح بالصالة الرياضية في مقر سكن البعثة، في حين احتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الحصة المسائية، والتي عمد خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج إلى تطبيق تمارين تخصصية لخطوط الفريق.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.