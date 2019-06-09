النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند" يتوقع أمطاراً متفرقة على مكة والمدينة وجازان

قال: تكون خفيفة ومتفرقة وتشمل منطقتَي الباحة وعسير

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة وخفيفة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة و#مكة وأجزاءٍ من #عسير و#الباحة ومرتفعات جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند" يتوقع أمطاراً متفرقة على مكة والمدينة وجازان
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة وخفيفة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة و#مكة وأجزاءٍ من #عسير و#الباحة ومرتفعات جازان.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:09 AM

"المسند" يتوقع أمطاراً متفرقة على مكة والمدينة وجازان

قال: تكون خفيفة ومتفرقة وتشمل منطقتَي الباحة وعسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,776

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة وخفيفة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة و#مكة وأجزاءٍ من #عسير و#الباحة ومرتفعات جازان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,347
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,068

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة