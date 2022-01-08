النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. شاهد ما فعله أسد بحر في شارع مزدحم

استجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، الجمعة، لنداء يتعلق بوجود أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق الذي يقع على بُعد أميال من الساحل.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي وورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي وورلد" جيني سميث؛ قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيداً عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. شاهد ما فعله أسد بحر في شارع مزدحم
سبق

استجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، الجمعة، لنداء يتعلق بوجود أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق الذي يقع على بُعد أميال من الساحل.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي وورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي وورلد" جيني سميث؛ قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيداً عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:44 AM

فيديو.. شاهد ما فعله أسد بحر في شارع مزدحم

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,756

استجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، الجمعة، لنداء يتعلق بوجود أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق الذي يقع على بُعد أميال من الساحل.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي وورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي وورلد" جيني سميث؛ قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيداً عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,323
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,314
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,717
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,626

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة