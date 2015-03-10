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"الصحة العراقية" تعلن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا"

11 منها في بغداد و4 بكركوك

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم أنه تم التأكد مختبريًا من شفاء خمس عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد, 11 منها في بغداد و4 في كركوك.
من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم توصيات وقرارات لمنع تفشي فايروس" كورونا" المستجد، من بينها الالتزام بقرارات لجنة الأزمة الحكومية المشكلة, كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليًا لمكافحة انتشار الفيروس.
كما نصت القرارات على منع التجمعات بأشكالها كافة، ودعوة المواطنين إلى التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية التي تصدر تعليماتها بشأن وقف انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات وتناقلها, والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية حصرًا.

وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العراقية" تعلن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم أنه تم التأكد مختبريًا من شفاء خمس عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد, 11 منها في بغداد و4 في كركوك.
من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم توصيات وقرارات لمنع تفشي فايروس" كورونا" المستجد، من بينها الالتزام بقرارات لجنة الأزمة الحكومية المشكلة, كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليًا لمكافحة انتشار الفيروس.
كما نصت القرارات على منع التجمعات بأشكالها كافة، ودعوة المواطنين إلى التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية التي تصدر تعليماتها بشأن وقف انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات وتناقلها, والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية حصرًا.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
06:02 PM

"الصحة العراقية" تعلن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا"

11 منها في بغداد و4 بكركوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم أنه تم التأكد مختبريًا من شفاء خمس عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد, 11 منها في بغداد و4 في كركوك.
من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم توصيات وقرارات لمنع تفشي فايروس" كورونا" المستجد، من بينها الالتزام بقرارات لجنة الأزمة الحكومية المشكلة, كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليًا لمكافحة انتشار الفيروس.
كما نصت القرارات على منع التجمعات بأشكالها كافة، ودعوة المواطنين إلى التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية التي تصدر تعليماتها بشأن وقف انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات وتناقلها, والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية حصرًا.

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