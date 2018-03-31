بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.