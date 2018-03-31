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بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي

بقصر اليمامة بالرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
06:02 PM

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي

بقصر اليمامة بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,410

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الذي يقوم زيارة رسمية للمملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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