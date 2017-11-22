في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي"

رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير. ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها. إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون. وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة. واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس". ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة. واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون. وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي. من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية. وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين. ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).

في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-21 رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.



ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.



إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.



وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة.



واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس".



ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة.



واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.



وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.



من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية.



وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين.



ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 11:34 PM

اخر تعديل 22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 06:53 AM

في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي" أثناء رعايته احتفالية "هيئة الإذاعة والتلفزيون"





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رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.



ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.



إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.



وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة.



واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس".



ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة.



واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.



وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.



من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية.



وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين.



ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).