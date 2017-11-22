النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي"

أثناء رعايته احتفالية "هيئة الإذاعة والتلفزيون"

رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.

ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.

وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة.

واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس".

ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة.

واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية.

وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين.

ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي"
سبق

رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.

ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.

وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة.

واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس".

ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة.

واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية.

وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين.

ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:34 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
06:53 AM

في احتفالية جمعت الماضي بالمستقبل.. وزير الإعلام يطلق "هاكاثون المحتوى الإعلامي"

أثناء رعايته احتفالية "هيئة الإذاعة والتلفزيون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,524

رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، وأكد في كلمة ألقاها بتلك المناسبة أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه مشيدًا بالأسماء القديمة الباقية، والتي رحلت، ومبينًا أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.

ونوه بأهمية مواصلة رحلة النجاح، والارتقاء بالرسالة الإعلامية نظرًا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها السعودية، التي تستلزم أن تواكبها صناعة إعلامية مميزة، تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.

وبيّن "الحارثي" أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقًا من حس المسؤولية الاجتماعية بعيدًا عن الإثارة المبتذلة.

واستطرد الرئيس التنفيذي: "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعًا ملموسًا من خلال دوراتها البرامجية التي اتبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس".

ووعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوُّقها وإبداعها للقنوات الإقليمية كافة.

واختتم "الحارثي" كلمته قائلاً: إن الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة، ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح؛ وهو ما يجعل الهيئة تحرص على أن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة، يُكرَّم من خلاله المميز، وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع. مبينًا أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية.. مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث، وجزء من الهوية.

وأبان "الغامدي" أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة؛ إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضًا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين.

ولفت نائب الرئيس إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي؛ إذ تم تكريم الأحياء منهم، وأيضًا من رحلوا -رحمهم الله-، ووضعنا لهم شعار (لن ننساكم).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,723
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,270
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة