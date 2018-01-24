مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8434.89 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 106 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8434.89 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "أنابيب السعودية, متطورة, جاكو, جدوى ريت الحرمين, واستثمار" الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات "الأبحاث والتسويق, المتقدمة, مجموعة السعودية, صافولا, واللجين" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و5.27% .

وكانت أسهم شركات "الإنماء, مجموعة السعودية، دار الأركان, كيان السعودية, وجاكو" هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات "سابك, الإنماء, الكابلات, مجموعة السعودية، والراجحي" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 111.25 نقطة ليقفل عند مستوى 2891.20 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 151 صفقة.