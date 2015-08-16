الأندية السعودية تضمن ثلاثة مقاعد مباشرة وواحدًا للملحق في أبطال آسيا

​بعد نتائجها المميزة في النسخة الحالية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمان الأندية السعودية محافظتها على ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة ​الثالثة القادمة حتى عام 2022 بعد وصول الاتحاد والنصر والهلال والأهلي إلى ثمن نهائي البطولة القارية الحالية.

وساهمت نتائج الأندية السعودية الأربعة برفع نقاط الفرق في تصنيف الاتحاد الآسيوي للمسابقات بعد تحقيقها 19 انتصارًا في 31 مباراة.

وتملك الأندية السعودية 3 مقاعد تؤهلها مباشرة إلى البطولة القارية، بالإضافة إلى مقعد في مرحلة الملحق؛ وهو الحد الأعلى المسموح به لأي اتحاد.

وبهذه المناسبة أشاد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمستوى الأندية الثلاثة المتأهّلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا× قائلاً: "أقدم شكري وتقديري للأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد المستويات المميزة، والتي توجت بوصول ثلاثة أندية لدور ربع النهائي.

وتابع: آمل أن يشهد النهائي حضورًا وتتويجًا للفرق السعودية، والذي يمثل إنصاف كرة القدم للمستويات الكبرى للكرة السعودية.

وأضاف: هذه النتائج كانت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة للرياضة، إضافة إلى توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العربية الأولمبية العربية السعودية، والتي تأتي دومًا خلف كل إنجاز تحققه الرياضة السعودية.