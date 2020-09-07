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حائل.. نجاح أول قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية

أجريت في "تخصصى الملك سلمان" لشاب يعاني تجمعاً دموياَ بالمخ

نجح الفريق الطبي الجراحي في وحدة القسطرة والأشعة التداخلية بقسم الأشعة في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، يوم أمس الأحد، من إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور عبدالله آل عواض.

وقد أُجريت العملية لمريض شاب تم تحويله من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي، كان يعاني من تجمع دموي شبه حاد تحت غشاء الأم الجافية للمخ، أدى لتدني حالة الوعي لديه وضعف بالحركة.

وعند وصول المريض قام الفريق الطبي الجراحي بتفريغ النزيف بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وعلى الرغم من صغر سن المريض، وعدم وجود تاريخ مرضي للحالة، وعدم ثبوت تعرضه لأي إصابة مؤخراً؛ إلا أن الفريق الطبي الجراحي قرّر إجراء عملية القسطرة التشخيصية للمريض بعد مناقشة حالته مع أطباء جراحة الأعصاب، وطبيب الأشعة التداخلية، للتأكد من عدم وجود سبب جراحي لذلك والتشوهات الخلفية للأوعية الدموية للمخ وغيرها، وتم إجراء العملية من قِبل الفريق الطبي الجراحي وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود بن فهد الشمري "أن استخدام الأشعة التداخلية من الوسائل الحديثة لتشخيص وعلاج بعض حالات الأوعية الدموية في المخ والحبل الشوكي".

وتعتبر الأشعة التداخلية العصبية من الوسائل الحديثة والمتقدمة لتشخيص وعلاج كثير من اعتلالات الجهاز العصبي مثل التشوهات الخلفية للأوعية الدموية بالدماغ وأم الدم الشريانية، وبعض الجلطات الدماغية المبتدئة وغيرها.

يُشار إلى أن العملية الجراحية التي أُجريت بنجاح للمريض في مستشفى الملك سلمان التخصصي تُعد العملية الأولى من نوعها في منطقة حائل باستخدام الأشعة التداخلية.

فريق الطبي مستشفى الملك سلمان التخصصي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. نجاح أول قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية
سبق

نجح الفريق الطبي الجراحي في وحدة القسطرة والأشعة التداخلية بقسم الأشعة في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، يوم أمس الأحد، من إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور عبدالله آل عواض.

وقد أُجريت العملية لمريض شاب تم تحويله من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي، كان يعاني من تجمع دموي شبه حاد تحت غشاء الأم الجافية للمخ، أدى لتدني حالة الوعي لديه وضعف بالحركة.

وعند وصول المريض قام الفريق الطبي الجراحي بتفريغ النزيف بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وعلى الرغم من صغر سن المريض، وعدم وجود تاريخ مرضي للحالة، وعدم ثبوت تعرضه لأي إصابة مؤخراً؛ إلا أن الفريق الطبي الجراحي قرّر إجراء عملية القسطرة التشخيصية للمريض بعد مناقشة حالته مع أطباء جراحة الأعصاب، وطبيب الأشعة التداخلية، للتأكد من عدم وجود سبب جراحي لذلك والتشوهات الخلفية للأوعية الدموية للمخ وغيرها، وتم إجراء العملية من قِبل الفريق الطبي الجراحي وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود بن فهد الشمري "أن استخدام الأشعة التداخلية من الوسائل الحديثة لتشخيص وعلاج بعض حالات الأوعية الدموية في المخ والحبل الشوكي".

وتعتبر الأشعة التداخلية العصبية من الوسائل الحديثة والمتقدمة لتشخيص وعلاج كثير من اعتلالات الجهاز العصبي مثل التشوهات الخلفية للأوعية الدموية بالدماغ وأم الدم الشريانية، وبعض الجلطات الدماغية المبتدئة وغيرها.

يُشار إلى أن العملية الجراحية التي أُجريت بنجاح للمريض في مستشفى الملك سلمان التخصصي تُعد العملية الأولى من نوعها في منطقة حائل باستخدام الأشعة التداخلية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
06:52 PM

حائل.. نجاح أول قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية

أجريت في "تخصصى الملك سلمان" لشاب يعاني تجمعاً دموياَ بالمخ

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منصور الشلاقي - حائل
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نجح الفريق الطبي الجراحي في وحدة القسطرة والأشعة التداخلية بقسم الأشعة في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل، يوم أمس الأحد، من إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية للأوعية الدموية للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور عبدالله آل عواض.

وقد أُجريت العملية لمريض شاب تم تحويله من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي، كان يعاني من تجمع دموي شبه حاد تحت غشاء الأم الجافية للمخ، أدى لتدني حالة الوعي لديه وضعف بالحركة.

وعند وصول المريض قام الفريق الطبي الجراحي بتفريغ النزيف بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وعلى الرغم من صغر سن المريض، وعدم وجود تاريخ مرضي للحالة، وعدم ثبوت تعرضه لأي إصابة مؤخراً؛ إلا أن الفريق الطبي الجراحي قرّر إجراء عملية القسطرة التشخيصية للمريض بعد مناقشة حالته مع أطباء جراحة الأعصاب، وطبيب الأشعة التداخلية، للتأكد من عدم وجود سبب جراحي لذلك والتشوهات الخلفية للأوعية الدموية للمخ وغيرها، وتم إجراء العملية من قِبل الفريق الطبي الجراحي وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود بن فهد الشمري "أن استخدام الأشعة التداخلية من الوسائل الحديثة لتشخيص وعلاج بعض حالات الأوعية الدموية في المخ والحبل الشوكي".

وتعتبر الأشعة التداخلية العصبية من الوسائل الحديثة والمتقدمة لتشخيص وعلاج كثير من اعتلالات الجهاز العصبي مثل التشوهات الخلفية للأوعية الدموية بالدماغ وأم الدم الشريانية، وبعض الجلطات الدماغية المبتدئة وغيرها.

يُشار إلى أن العملية الجراحية التي أُجريت بنجاح للمريض في مستشفى الملك سلمان التخصصي تُعد العملية الأولى من نوعها في منطقة حائل باستخدام الأشعة التداخلية.

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