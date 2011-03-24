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تنبيه.. عاصفة رملية تضرب مكة وجدة في هذا التوقيت

تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة

‬توقّع خبير الطقس صالح الشيخي أن تشهد مكة المكرمة وعدد من محافظاتها عاصفة رملية تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة، يوم الأربعاء المقبل.

وقال "الشيخي": ‏يُتوقع يوم الأربعاء 24 ‎مارس 2021م وجود نشاط عالٍ للرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة قادمة من اتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة رياح قد تصل لـ 52 كلم/س، وقد تسجل هبات الرياح ما يصل إلى 76 كلم/س، وتتركز شدتها على مدينة ‎جدة ومكة خصوصاً الطرق الواصلة بينهما.

وأضاف: تؤثر على حرات شمال مكة والمناطق المفتوحة جنوب ‎جدة ومكة، لذلك من المتوقع ظهور عاصفة رملية تؤثر بانعدام تام للرؤية الأفقية وسرعة رياح تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح والأجزاء المتطايرة.

وختم بقوله: يجب مراعاة ذلك لمن يعانون من الأمراض التنفسية والحساسية وكبار السن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه.. عاصفة رملية تضرب مكة وجدة في هذا التوقيت
سبق

‬توقّع خبير الطقس صالح الشيخي أن تشهد مكة المكرمة وعدد من محافظاتها عاصفة رملية تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة، يوم الأربعاء المقبل.

وقال "الشيخي": ‏يُتوقع يوم الأربعاء 24 ‎مارس 2021م وجود نشاط عالٍ للرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة قادمة من اتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة رياح قد تصل لـ 52 كلم/س، وقد تسجل هبات الرياح ما يصل إلى 76 كلم/س، وتتركز شدتها على مدينة ‎جدة ومكة خصوصاً الطرق الواصلة بينهما.

وأضاف: تؤثر على حرات شمال مكة والمناطق المفتوحة جنوب ‎جدة ومكة، لذلك من المتوقع ظهور عاصفة رملية تؤثر بانعدام تام للرؤية الأفقية وسرعة رياح تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح والأجزاء المتطايرة.

وختم بقوله: يجب مراعاة ذلك لمن يعانون من الأمراض التنفسية والحساسية وكبار السن.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:11 PM

تنبيه.. عاصفة رملية تضرب مكة وجدة في هذا التوقيت

تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
119,580

‬توقّع خبير الطقس صالح الشيخي أن تشهد مكة المكرمة وعدد من محافظاتها عاصفة رملية تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة، يوم الأربعاء المقبل.

وقال "الشيخي": ‏يُتوقع يوم الأربعاء 24 ‎مارس 2021م وجود نشاط عالٍ للرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة قادمة من اتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة رياح قد تصل لـ 52 كلم/س، وقد تسجل هبات الرياح ما يصل إلى 76 كلم/س، وتتركز شدتها على مدينة ‎جدة ومكة خصوصاً الطرق الواصلة بينهما.

وأضاف: تؤثر على حرات شمال مكة والمناطق المفتوحة جنوب ‎جدة ومكة، لذلك من المتوقع ظهور عاصفة رملية تؤثر بانعدام تام للرؤية الأفقية وسرعة رياح تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح والأجزاء المتطايرة.

وختم بقوله: يجب مراعاة ذلك لمن يعانون من الأمراض التنفسية والحساسية وكبار السن.

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