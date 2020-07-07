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شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق

لم تُشر المعلومات الأولية إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة الدرب أمس الاثنين من إخماد حريق كبير، اندلع في محال ومركبات بمركز الشقيق.

وتفصيلاً، اندلع حريق من "بنشر"، وأتى على أجزاء مجاورة لـ"البنشر" ومركبات. فيما باشرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الحريق على الفور، وباشرت عمليات الإطفاء، ولم تشر المعلومات إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة.

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شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق
سبق

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة الدرب أمس الاثنين من إخماد حريق كبير، اندلع في محال ومركبات بمركز الشقيق.

وتفصيلاً، اندلع حريق من "بنشر"، وأتى على أجزاء مجاورة لـ"البنشر" ومركبات. فيما باشرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الحريق على الفور، وباشرت عمليات الإطفاء، ولم تشر المعلومات إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:39 AM

شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق

لم تُشر المعلومات الأولية إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,537

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة الدرب أمس الاثنين من إخماد حريق كبير، اندلع في محال ومركبات بمركز الشقيق.

وتفصيلاً، اندلع حريق من "بنشر"، وأتى على أجزاء مجاورة لـ"البنشر" ومركبات. فيما باشرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الحريق على الفور، وباشرت عمليات الإطفاء، ولم تشر المعلومات إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة.

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