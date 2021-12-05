170 برنامجًا تطوعيًّا و41 مليون دولار.. عطاء "سلمان للإغاثة" في 21 دولة

يضم مجالات طبية وتعليمية وتدريبية وغيرها ويقدم خدماته لـ378 ألف مستفيد

أوْلت رؤية المملكة 2030 العملَ التطوعي اهتمامًا كبيرًا، ووضعته ضمن أولوياتها، مستهدفة تطويره، والرفع من كفاءته، وتعزيز الوعي والثقافة حول أهميته، وتوفير البيئة الداعمة والمناسبة له؛ بما يسهم في زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -استشعارًا لمسؤوليته تجاه العمل الإنساني- إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ وذلك من خلال تنفيذه العديد من المبادرات والبرامج التي تُعنى بالعمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين، ودعمهم وتأهيلهم؛ للمشاركة في الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز حول العالم.

ومن أبرز تلك المبادرات تدشين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، البوابةَ السعودية للتطوع الخارجي، التي يتم من خلالها تسجيل الراغبين بالتطوع في الأعمال الإنسانية للمركز.. وقد بلغت نسبة المسجلين في البوابة حتى الآن أكثر من 15 ألف شخص.

كما يقوم المركز -ضمن جهوده في دعم العمل التطوعي- بتنفيذ برامج إنسانية تطوعية متنوعة في العديد من الدول المستهدفة، بمشاركة كوادر سعودية متخصصة في شتى المجالات؛ حيث بلغ عدد تلك البرامج حتى الآن 170 برنامجًا تطوعيًّا في المجال الطبي والتعليمي والتدريبي وغيرها، استفاد منها أكثر من 378 ألف مستفيد في 21 دولة حول العالم، من بينها: (اليمن، والسودان، والسنغال، وموريتانيا، ونيجيريا، والكاميرون، والمغرب، والغابون، والكونغو برازافيل، وإرتيريا، وبنجلاديش، وباكستان، وجيبوتي، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، إلى جانب مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن)؛ وذلك بتكلفة تجاوزت 41 مليون دولار أمريكي.

وتُعَد البرامج الطبية التطوعية من أكثر البرامج التي يستهدفها المركز؛ وذلك نظرًا للاحتياج الإنساني في الدول المتضررة والمنكوبة، وتشمل البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بواقع 122 مشروعًا، والبرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار والأطفال بواقع 16 مشروعًا، بالإضافة إلى 6 برامج تطوعية ضمن برنامج "نبض السعودية" في اليمن لجراحة القلب والقسطرة، وكذلك تنفيذ 9 مشاريع ضمن برامج الجراحات المتخصصة، وتشمل (جراحة الفم والوجه والفكين، والغدد، والمسالك البولية، وغيرها)؛ فيما بلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن تلك البرامج أكثر من 47 ألف عملية جراحية.

ويأتي ضمن مبادرات المركز، توقيعه للعديد من اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية؛ بهدف تعزيز ثقافة التطوع، واستقطاب المتطوعين المتخصصين للاستفادة من خبراتهم في البرامج التطوعية الخارجية.

ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ وذلك تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في هذا المجال، وتعزيزًا لهذا العمل الإنساني النبيل؛ وذلك في إطار جهوده الحثيثة في دعم العمل التطوعي، والاهتمام بالمتطوعين، وتذليل الصعاب لهم، وفتح آفاق التطوع الخارجي لهم؛ وذلك الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكن للراغبين في التطوع ضمن برامج المركز التسجيلُ عبر البوابة السعودية للتطوع. https://volunteer.ksrelief.org/؛ حيث يتم اختيار المشاركين وفق شروط ومعايير مُحددة تتناسب مع طبيعة البرنامج التي ينفذها المركز.