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"يا هلا والله بموكب العز".. فيديو يرصد موكب ولي العهد بكوريا

مشهد صوّره مواطن سعودي.. وشهد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل

"يا هلا والله بموكب العز يا هلا والله بسمو سيدي يا هلا بعز العرب شرفت ونورت كوريا بوجودك يابو سلمان.. بهذه الكلمات بدأ مواطن سعودي التقاطه لمشهد فيديو لحظة مرور موكب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية، وهو المقطع الذي شهد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعية.

ويكشف المقطع عن المحبة التي يكنها السعوديون لولاة أمرهم ويكيف يفرحون بلقائهم أينما وجدوهم، حيث اختتم مسجل المقطع تعليقه بالدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وكان الرئيس الكوري مون جاي قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة التي يقوم بها سموه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

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"يا هلا والله بموكب العز".. فيديو يرصد موكب ولي العهد بكوريا
سبق

"يا هلا والله بموكب العز يا هلا والله بسمو سيدي يا هلا بعز العرب شرفت ونورت كوريا بوجودك يابو سلمان.. بهذه الكلمات بدأ مواطن سعودي التقاطه لمشهد فيديو لحظة مرور موكب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية، وهو المقطع الذي شهد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعية.

ويكشف المقطع عن المحبة التي يكنها السعوديون لولاة أمرهم ويكيف يفرحون بلقائهم أينما وجدوهم، حيث اختتم مسجل المقطع تعليقه بالدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وكان الرئيس الكوري مون جاي قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة التي يقوم بها سموه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:22 PM

"يا هلا والله بموكب العز".. فيديو يرصد موكب ولي العهد بكوريا

مشهد صوّره مواطن سعودي.. وشهد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
12,080

"يا هلا والله بموكب العز يا هلا والله بسمو سيدي يا هلا بعز العرب شرفت ونورت كوريا بوجودك يابو سلمان.. بهذه الكلمات بدأ مواطن سعودي التقاطه لمشهد فيديو لحظة مرور موكب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية، وهو المقطع الذي شهد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعية.

ويكشف المقطع عن المحبة التي يكنها السعوديون لولاة أمرهم ويكيف يفرحون بلقائهم أينما وجدوهم، حيث اختتم مسجل المقطع تعليقه بالدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وكان الرئيس الكوري مون جاي قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة التي يقوم بها سموه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

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