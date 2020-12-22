"الحربي والعمران" يفوزان بجائزة أخصائي البصريات المميز لعام 2019

أعلنت الجمعية السعودية للبصريات عن فوز عبدالله العمران، وعبدالرحمن الحربي، بجائزة الأخصائي المميز لعام 2019.

وعقدت الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية اجتماعها العمومي العادي يوم أمس الاثنين، برئاسة الأخصائي أحمد طيري، وأعضاء مجلس الإدارة، وناقشت عددًا من المواضيع تمحورت حول منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية، والتقرير المالي، ومستجدات وخطط الجمعية المستقبلية.

يذكر أن الجمعية تنظم هذه الجائزة سنوياً؛ بهدف الرقي بالتخصص، والحث على بذل قصارى الجهد لخدمة المجتمع.