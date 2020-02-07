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القبض على "آسيوي" طعن فتاة وألقاها أمام أحد المستوصفات في مكة

يعمل سائقًا على كفالة والدها

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق": فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكّنت في وقتٍ وجيز من القبض على مقيم آسيوي، كان قد اعتدى على فتاة بالطعن بواسطة سلاح أبيض من نوع "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة في حي الشرائع بمكة المكرمة، فجر اليوم.

وبحسب المعلومات: فإن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.

مكة المرك مكة المكرمة سكين حادثة طعن فتاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على "آسيوي" طعن فتاة وألقاها أمام أحد المستوصفات في مكة
سبق

ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق": فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكّنت في وقتٍ وجيز من القبض على مقيم آسيوي، كان قد اعتدى على فتاة بالطعن بواسطة سلاح أبيض من نوع "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة في حي الشرائع بمكة المكرمة، فجر اليوم.

وبحسب المعلومات: فإن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
07:00 PM

القبض على "آسيوي" طعن فتاة وألقاها أمام أحد المستوصفات في مكة

يعمل سائقًا على كفالة والدها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ألقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق": فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكّنت في وقتٍ وجيز من القبض على مقيم آسيوي، كان قد اعتدى على فتاة بالطعن بواسطة سلاح أبيض من نوع "سكين"، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة في حي الشرائع بمكة المكرمة، فجر اليوم.

وبحسب المعلومات: فإن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.

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