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"الفضلي": خطاب الملك أمام الشورى نبراس يضيء مسيرة التنمية

أكد أن المملكة تسير لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال رؤية 2030

نوه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي أكد فيه –أيده الله– حرص الدولة الدائم على مواصلة بذل الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق رفاهيته والعناية بشؤونه باعتباره محور التنمية.

وقال الوزير الفضلي في كلمة بهذه المناسبة: "إن كلمة خادم الحرمين اليوم في مجلس الشورى، تقدم رسالة شاملة ترسم معالم طريق واضحة وراسخة لسياسة المملكة داخليًّا وخارجيًّا، كما أكدت دور المملكة ومكانتها على جميع الأصعدة، والأسس والأطر التي يقوم عليها نهج دولتنا الرشيدة، بالحفاظ على الثوابت الدينية وتطبيق الشريعة، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، والتمسك بقيم الوحدة والتضامن والشورى والعدل، واستقلال القرار، وحفظ الأمن والتنمية وتعزيز الصداقة".

وأضاف الفضلي أن الخطاب اليوم، أكد على أن الدولة حافظت على أمنها واستقرارها وريادتها بما تتبنّاه من سياسات أثمرت إنجازات تنموية جعلت من المملكة مصدر فخر وعزة، وساهمت في اضطلاعها بدور رائد إقليميًّا ودوليًّا. كما أكد على أن المملكة تسير لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، التي ترتكز على النمو الاقتصادي والاستدامة في المجالات كافة.

وثمن النقاط الأساسية التي تضمّنها الخطاب، مشددًا على أنها ستكون نبراسًا يُستضاء به في المهام والأعمال القادمة، والتي منها التوسع في المشاريع وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق المزيد من النمو والتنمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني.

خطاب الملك مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي": خطاب الملك أمام الشورى نبراس يضيء مسيرة التنمية
سبق

نوه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي أكد فيه –أيده الله– حرص الدولة الدائم على مواصلة بذل الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق رفاهيته والعناية بشؤونه باعتباره محور التنمية.

وقال الوزير الفضلي في كلمة بهذه المناسبة: "إن كلمة خادم الحرمين اليوم في مجلس الشورى، تقدم رسالة شاملة ترسم معالم طريق واضحة وراسخة لسياسة المملكة داخليًّا وخارجيًّا، كما أكدت دور المملكة ومكانتها على جميع الأصعدة، والأسس والأطر التي يقوم عليها نهج دولتنا الرشيدة، بالحفاظ على الثوابت الدينية وتطبيق الشريعة، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، والتمسك بقيم الوحدة والتضامن والشورى والعدل، واستقلال القرار، وحفظ الأمن والتنمية وتعزيز الصداقة".

وأضاف الفضلي أن الخطاب اليوم، أكد على أن الدولة حافظت على أمنها واستقرارها وريادتها بما تتبنّاه من سياسات أثمرت إنجازات تنموية جعلت من المملكة مصدر فخر وعزة، وساهمت في اضطلاعها بدور رائد إقليميًّا ودوليًّا. كما أكد على أن المملكة تسير لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، التي ترتكز على النمو الاقتصادي والاستدامة في المجالات كافة.

وثمن النقاط الأساسية التي تضمّنها الخطاب، مشددًا على أنها ستكون نبراسًا يُستضاء به في المهام والأعمال القادمة، والتي منها التوسع في المشاريع وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق المزيد من النمو والتنمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
06:47 PM

"الفضلي": خطاب الملك أمام الشورى نبراس يضيء مسيرة التنمية

أكد أن المملكة تسير لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي أكد فيه –أيده الله– حرص الدولة الدائم على مواصلة بذل الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق رفاهيته والعناية بشؤونه باعتباره محور التنمية.

وقال الوزير الفضلي في كلمة بهذه المناسبة: "إن كلمة خادم الحرمين اليوم في مجلس الشورى، تقدم رسالة شاملة ترسم معالم طريق واضحة وراسخة لسياسة المملكة داخليًّا وخارجيًّا، كما أكدت دور المملكة ومكانتها على جميع الأصعدة، والأسس والأطر التي يقوم عليها نهج دولتنا الرشيدة، بالحفاظ على الثوابت الدينية وتطبيق الشريعة، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، والتمسك بقيم الوحدة والتضامن والشورى والعدل، واستقلال القرار، وحفظ الأمن والتنمية وتعزيز الصداقة".

وأضاف الفضلي أن الخطاب اليوم، أكد على أن الدولة حافظت على أمنها واستقرارها وريادتها بما تتبنّاه من سياسات أثمرت إنجازات تنموية جعلت من المملكة مصدر فخر وعزة، وساهمت في اضطلاعها بدور رائد إقليميًّا ودوليًّا. كما أكد على أن المملكة تسير لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، التي ترتكز على النمو الاقتصادي والاستدامة في المجالات كافة.

وثمن النقاط الأساسية التي تضمّنها الخطاب، مشددًا على أنها ستكون نبراسًا يُستضاء به في المهام والأعمال القادمة، والتي منها التوسع في المشاريع وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق المزيد من النمو والتنمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني.

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