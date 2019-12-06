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"سبق" تكشف حقيقة انفجار خزان وقود محطة بالمدينة

فِرَق الدفاع المدني سيطرت على الحريق.. ولا إصابات

كشفت مصادر لـ"سبق"، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول انفجار خزان وقود في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

وقالت المصادر: الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.

الدفاع المدني انفجار خزان وقود المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف حقيقة انفجار خزان وقود محطة بالمدينة
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق"، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول انفجار خزان وقود في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

وقالت المصادر: الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
04:53 PM

"سبق" تكشف حقيقة انفجار خزان وقود محطة بالمدينة

فِرَق الدفاع المدني سيطرت على الحريق.. ولا إصابات

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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3,120

كشفت مصادر لـ"سبق"، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول انفجار خزان وقود في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

وقالت المصادر: الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.

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