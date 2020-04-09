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في الدمام والخبر.. بدء إيصال الدواء إلى منزل 30 مريضًا يوميًّا

تخصيص أرقام هاتفية لطلب الدواء والاستشارات النفسية

بدأت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، في خدمة إيصال الدواء إلى المرضى المسجلين في ملفات المجمع في منازلهم؛ حيث تسلم 13 مريضًا أدويتهم في اليوم الأول في مدينتي الدمام والخبر، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المرضى في ظل الظروف الراهنة.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد بن علي الزهراني: العمل يجري على توزيع 30 وصفة دوائية وإيصالها للمرضى يوميًّا خلال الحجر المنزلي؛ حيث يعمل فريق متخصص يتمثل في طبيب لوصف الدواء، وصيدلي لتحضيره، وفني تمريض لإيصال الدواء، وموظف من شؤون المرضى لاستقبال طلبات صرف الأدوية.

وأضاف: تم تخصيص الرقم "0598757523" لاستقبال طلبات المرضى المسجلين في كشوفات المجمع لإيصال الأدوية إليهم خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يستقبل المختصون عبر الرقم الهاتفي اتصالات المرضى الذين يتلقون العلاج عبر "الحقن" للتنسيق مع قسم الطب المنزلي في المجمع لخدمتهم في منازلهم.

وأردف: الهاتف الاستشاري رقم "0598781918" الذي خصصه المجمع للردّ على الاستفسارات خلال فترة الحجر المنزلي وحول فيروس كورونا المستجد، تمكن خلال خمسة أيام من خدمة 46 مستفيدًا تم تقديم النصائح والدعم النفسي لهم.

وتابع: يعمل عدد من المختصين في المجمع على خدمة تقديم الاستشارات النفسية خلال هذه الفترة، ومع مطلع الأسبوع القادم ستتم جدولة "4" مواعيد للعيادات الافتراضية، ورفع عدد العيادات تصاعدياً للوصول إلى العمل بشكل كامل مع بداية تفعيل إيصال الأدوية، ضمن منظومة الخدمات الافتراضية التفاعلية في المجمع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الدمام والخبر.. بدء إيصال الدواء إلى منزل 30 مريضًا يوميًّا
سبق

بدأت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، في خدمة إيصال الدواء إلى المرضى المسجلين في ملفات المجمع في منازلهم؛ حيث تسلم 13 مريضًا أدويتهم في اليوم الأول في مدينتي الدمام والخبر، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المرضى في ظل الظروف الراهنة.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد بن علي الزهراني: العمل يجري على توزيع 30 وصفة دوائية وإيصالها للمرضى يوميًّا خلال الحجر المنزلي؛ حيث يعمل فريق متخصص يتمثل في طبيب لوصف الدواء، وصيدلي لتحضيره، وفني تمريض لإيصال الدواء، وموظف من شؤون المرضى لاستقبال طلبات صرف الأدوية.

وأضاف: تم تخصيص الرقم "0598757523" لاستقبال طلبات المرضى المسجلين في كشوفات المجمع لإيصال الأدوية إليهم خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يستقبل المختصون عبر الرقم الهاتفي اتصالات المرضى الذين يتلقون العلاج عبر "الحقن" للتنسيق مع قسم الطب المنزلي في المجمع لخدمتهم في منازلهم.

وأردف: الهاتف الاستشاري رقم "0598781918" الذي خصصه المجمع للردّ على الاستفسارات خلال فترة الحجر المنزلي وحول فيروس كورونا المستجد، تمكن خلال خمسة أيام من خدمة 46 مستفيدًا تم تقديم النصائح والدعم النفسي لهم.

وتابع: يعمل عدد من المختصين في المجمع على خدمة تقديم الاستشارات النفسية خلال هذه الفترة، ومع مطلع الأسبوع القادم ستتم جدولة "4" مواعيد للعيادات الافتراضية، ورفع عدد العيادات تصاعدياً للوصول إلى العمل بشكل كامل مع بداية تفعيل إيصال الأدوية، ضمن منظومة الخدمات الافتراضية التفاعلية في المجمع.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:46 PM

في الدمام والخبر.. بدء إيصال الدواء إلى منزل 30 مريضًا يوميًّا

تخصيص أرقام هاتفية لطلب الدواء والاستشارات النفسية

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عبدالله السالم - الدمام
1
1,929

بدأت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، في خدمة إيصال الدواء إلى المرضى المسجلين في ملفات المجمع في منازلهم؛ حيث تسلم 13 مريضًا أدويتهم في اليوم الأول في مدينتي الدمام والخبر، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المرضى في ظل الظروف الراهنة.

وقال المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد بن علي الزهراني: العمل يجري على توزيع 30 وصفة دوائية وإيصالها للمرضى يوميًّا خلال الحجر المنزلي؛ حيث يعمل فريق متخصص يتمثل في طبيب لوصف الدواء، وصيدلي لتحضيره، وفني تمريض لإيصال الدواء، وموظف من شؤون المرضى لاستقبال طلبات صرف الأدوية.

وأضاف: تم تخصيص الرقم "0598757523" لاستقبال طلبات المرضى المسجلين في كشوفات المجمع لإيصال الأدوية إليهم خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يستقبل المختصون عبر الرقم الهاتفي اتصالات المرضى الذين يتلقون العلاج عبر "الحقن" للتنسيق مع قسم الطب المنزلي في المجمع لخدمتهم في منازلهم.

وأردف: الهاتف الاستشاري رقم "0598781918" الذي خصصه المجمع للردّ على الاستفسارات خلال فترة الحجر المنزلي وحول فيروس كورونا المستجد، تمكن خلال خمسة أيام من خدمة 46 مستفيدًا تم تقديم النصائح والدعم النفسي لهم.

وتابع: يعمل عدد من المختصين في المجمع على خدمة تقديم الاستشارات النفسية خلال هذه الفترة، ومع مطلع الأسبوع القادم ستتم جدولة "4" مواعيد للعيادات الافتراضية، ورفع عدد العيادات تصاعدياً للوصول إلى العمل بشكل كامل مع بداية تفعيل إيصال الأدوية، ضمن منظومة الخدمات الافتراضية التفاعلية في المجمع.

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