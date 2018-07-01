النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين

قالت: بميناء الحديدة لأسباب غير معروفة ..توجد  7 سفن لتفريغ حمولاتها

قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .

وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.

وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين
سبق

قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .

وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.

وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
02:33 PM

التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين

قالت: بميناء الحديدة لأسباب غير معروفة ..توجد  7 سفن لتفريغ حمولاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
17,805

قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .

وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.

وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة