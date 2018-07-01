التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين
قالت: بميناء الحديدة لأسباب غير معروفة ..توجد 7 سفن لتفريغ حمولاتها
قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .
وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.
وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.
التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-01
قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .
وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.
وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
02:33 PM
التحالف: ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز السفينة "G Muse" منذ شهرين
قالت: بميناء الحديدة لأسباب غير معروفة ..توجد 7 سفن لتفريغ حمولاتها
قالت قوات التحالف العربي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة منذ شهرين لأسباب غير معروفة .
وأضافت تواجد سفينة في ميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، وفق الإخبارية.
وتابعت : توجد 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول.