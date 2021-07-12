"لينكد إن" تواجه دعوى قضائية بسبب اختراقها بيانات مستخدمي "آيفون"

فضحتها النسخة التجريبية الجديدة لنظام تشغيل "آي أو إس 14"

تُواجه منصة "لينكد إن" للتواصل، دعوى قضائية؛ بسبب اختراقها بيانات مستخدمي "آيفون".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن الدعوى القضائية، بسبب اختراقها "سرًّا" بيانات حافظة "آيفون"، والتي فضحتها النسخة التجريبية الجديدة لنظام تشغيل "آي أو إس 14".

وقال آدم بوير، صاحب الدعوى القضائية إنه لو لا نظام التشغيل الجديد لـ"آيفون" لم يكن سيكتشف أحد كيف كانت "لينكد إن" تختبر خصوصية مستخدميها بطريقة غير مسبوقة.

كما أشار صاحب الدعوى إلى أن "لينكد إن" لم تكن تخترق بيانات مستخدمي "آيفون" فقط؛ بل كانت تحتفظ بنسخة منها على خوادمها، كما أنها تنتهك قانون كاليفورنيا لخصوصية المعلومات في هذه العملية.

وكان المتحدث باسم "لينكد إن" قد قال في تصريحات سابقة: "لينكد إن لا تخزن أو تنقل بيانات الحافظة، وأنها تخطط لإصلاح المشكلة مع تحديث التطبيق في 14 يوليو المقبل".