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مدينة "سعود الطبية" تطلق حملة "المجتمع صديق التصلب"

تستمر 5 أيام وتشمل 19 ركناً من داخل المدينة وخارجها

دشنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، حملة توعوية تثقيفية تحت شعار "المجتمع صديق التصلب"، بالتعاون مع جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، بمشاركة مستشفى الملك سلمان وصحة المجتمع.

وشهد افتتاح الحملة حضور أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د.عبدالله الفوزان، والمدير العام التنفيذي للمدينة، د.أحمد العنزي، الذي أكد أهمية دور المدينة كمقدم للخدمات الصحية، وفي الجانب التثقيفي في مثل هذه الأمراض والعناية فيها واكتشافها المبكر، والعناية بالمريض من جميع النواحي، أهمها النواحي العلاجية والنفسية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة التواصل الخارجي بالمدينة، حصة الطياش، أن الحملة أقيمت بالتعاون مع جمعية "ساعد" للتصلب العصبي المتعدد، وتهدف لتقديم التوعية للمجتمع عن المرض، لافتة إلى مدة الحملة خمسة أيام؛ اليوم الأول هو لتدشين الحملة في المدينة والأيام الأربعة المتبقية يتم تفعيلها مع الجهات الخارجية المشاركة مع المدينة.

وأضافت: كما تتضمن الحملة في اليوم الثاني برنامجاً تدريبياً للممارسين الصحيين حول التصلب العصبي المتعدد من خلال نخبة من أطباء مرض التصلب العصبي المتعدد وتقام بالمدينة، منوهةً بأن الأركان المشاركة في الحملة تتضمن 19 ركناً من داخل المدينة وخارجها.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة "سعود الطبية" تطلق حملة "المجتمع صديق التصلب"
سبق

دشنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، حملة توعوية تثقيفية تحت شعار "المجتمع صديق التصلب"، بالتعاون مع جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، بمشاركة مستشفى الملك سلمان وصحة المجتمع.

وشهد افتتاح الحملة حضور أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د.عبدالله الفوزان، والمدير العام التنفيذي للمدينة، د.أحمد العنزي، الذي أكد أهمية دور المدينة كمقدم للخدمات الصحية، وفي الجانب التثقيفي في مثل هذه الأمراض والعناية فيها واكتشافها المبكر، والعناية بالمريض من جميع النواحي، أهمها النواحي العلاجية والنفسية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة التواصل الخارجي بالمدينة، حصة الطياش، أن الحملة أقيمت بالتعاون مع جمعية "ساعد" للتصلب العصبي المتعدد، وتهدف لتقديم التوعية للمجتمع عن المرض، لافتة إلى مدة الحملة خمسة أيام؛ اليوم الأول هو لتدشين الحملة في المدينة والأيام الأربعة المتبقية يتم تفعيلها مع الجهات الخارجية المشاركة مع المدينة.

وأضافت: كما تتضمن الحملة في اليوم الثاني برنامجاً تدريبياً للممارسين الصحيين حول التصلب العصبي المتعدد من خلال نخبة من أطباء مرض التصلب العصبي المتعدد وتقام بالمدينة، منوهةً بأن الأركان المشاركة في الحملة تتضمن 19 ركناً من داخل المدينة وخارجها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:14 PM

مدينة "سعود الطبية" تطلق حملة "المجتمع صديق التصلب"

تستمر 5 أيام وتشمل 19 ركناً من داخل المدينة وخارجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، حملة توعوية تثقيفية تحت شعار "المجتمع صديق التصلب"، بالتعاون مع جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، بمشاركة مستشفى الملك سلمان وصحة المجتمع.

وشهد افتتاح الحملة حضور أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د.عبدالله الفوزان، والمدير العام التنفيذي للمدينة، د.أحمد العنزي، الذي أكد أهمية دور المدينة كمقدم للخدمات الصحية، وفي الجانب التثقيفي في مثل هذه الأمراض والعناية فيها واكتشافها المبكر، والعناية بالمريض من جميع النواحي، أهمها النواحي العلاجية والنفسية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة التواصل الخارجي بالمدينة، حصة الطياش، أن الحملة أقيمت بالتعاون مع جمعية "ساعد" للتصلب العصبي المتعدد، وتهدف لتقديم التوعية للمجتمع عن المرض، لافتة إلى مدة الحملة خمسة أيام؛ اليوم الأول هو لتدشين الحملة في المدينة والأيام الأربعة المتبقية يتم تفعيلها مع الجهات الخارجية المشاركة مع المدينة.

وأضافت: كما تتضمن الحملة في اليوم الثاني برنامجاً تدريبياً للممارسين الصحيين حول التصلب العصبي المتعدد من خلال نخبة من أطباء مرض التصلب العصبي المتعدد وتقام بالمدينة، منوهةً بأن الأركان المشاركة في الحملة تتضمن 19 ركناً من داخل المدينة وخارجها.

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