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أمانة الجوف تتلف ٤٥٠ ربطة من الورقيات غير صالحة للاستخدام‎

ضمن حملة على سوق الخضار.. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

أتلفت أمانة الجوف، اليوم، ٤٥٠ ربطة ورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل: بقدونس وملوخية وبصلًا أخضر، ضمن حملة على سوق الخضار.

وأكدت الفحوص المخبرية وجود نسبة من المبيدات الحشرية أعلى من المسموح به داخل الورقيات التي تم جلبها للسوق دون الالتزام بالمدة المحددة للتحريم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المزرعة صاحبة الورقيات، والتي يعمل بها عمالة مستأجرة، كما تم منع منتجاتها من دخول السوق، مع قيام لجنة من الأمانة بزيارة المزرعة للتأكد من سلامة منتجاتها.

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أمانة الجوف تتلف ٤٥٠ ربطة من الورقيات غير صالحة للاستخدام‎
سبق

أتلفت أمانة الجوف، اليوم، ٤٥٠ ربطة ورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل: بقدونس وملوخية وبصلًا أخضر، ضمن حملة على سوق الخضار.

وأكدت الفحوص المخبرية وجود نسبة من المبيدات الحشرية أعلى من المسموح به داخل الورقيات التي تم جلبها للسوق دون الالتزام بالمدة المحددة للتحريم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المزرعة صاحبة الورقيات، والتي يعمل بها عمالة مستأجرة، كما تم منع منتجاتها من دخول السوق، مع قيام لجنة من الأمانة بزيارة المزرعة للتأكد من سلامة منتجاتها.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:15 PM

أمانة الجوف تتلف ٤٥٠ ربطة من الورقيات غير صالحة للاستخدام‎

ضمن حملة على سوق الخضار.. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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927

أتلفت أمانة الجوف، اليوم، ٤٥٠ ربطة ورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل: بقدونس وملوخية وبصلًا أخضر، ضمن حملة على سوق الخضار.

وأكدت الفحوص المخبرية وجود نسبة من المبيدات الحشرية أعلى من المسموح به داخل الورقيات التي تم جلبها للسوق دون الالتزام بالمدة المحددة للتحريم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المزرعة صاحبة الورقيات، والتي يعمل بها عمالة مستأجرة، كما تم منع منتجاتها من دخول السوق، مع قيام لجنة من الأمانة بزيارة المزرعة للتأكد من سلامة منتجاتها.

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