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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.

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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,587

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.

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