تدشين خدمة تصاريح السفر لمنسوبي مديرية السجون عبر "أبشر"

دون الحاجة إلى حمل الوثائق الورقية

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم, وبحضور مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ خدمة طلب إصدار تصريح السفر لمنسوبي المديرية العامة للسجون عبر منصة "أبشر".

وتتيح هذه الخدمة من خلال بوابة أبشر لمنسوبي المديرية العامة للسجون من العسكريين، السفر دون الحاجة إلى حمل وثائق السفر الورقية, في نقلةٍ تقنيةٍ نوعيةٍ جديدة ضمن البرامج والخطط التقنية التي تُعنى بها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية المتنوعة من أجل غدٍ أسهل، وعملٍ أكثر دقةً واحترافية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التعاون بين القطاعات الأمنيةٍ في جميع المسائل ذات الاهتمام والاختصاص المشترك.

وأوضح اللواء اليحيى, أن تدشين هذه الخدمة يأتي تزامناً مع إطلاق المديرية العامة للجوازات لخدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين ومعرفة مدة التصريح للمستفيدين من خلال منصة " أبشر" الإلكترونية ، مبيناً أن المديرية العامة للجوازات تسعى لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً للمستفيدين من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية وعبر المنصات الرقمية "أبشر"، "أبشر أعمال"، "مقيم"، وإيجاد الحلول الإلكترونية في إنجاز الإجراءات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وفقاً لمتطلبات المستفيدين وحتى يتسنى لهم توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة بالشكل المطلوب دون الحاجة لاستخدام الأوراق الرسمية.

من جهته قدم اللواء الأسمري, شكره وتقديره للمديرية العامة للجوازات على ما تقدمه من خدمات إلكترونية, موضحاً أن هذه الخدمة تأتي وفقاً للتوجُّه العام للمملكة في تقديم وتسهيل الخدمات الإلكترونية ومواكبة التطور في التحول الرقمي بالمجالات كافة وعلى جميع المستويات.