"إدواردو" معلّقًا على قرار إقالة "دياز": كان مثل والدي وهو أفضل مدرب تعاملت معه

ودّع البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف الزعيم الحالي، مدربه السابق في الهلال "رامون دياز"؛ وذلك بكلمات مؤثرة عبر صفحته على الانستغرام.

وقال إدواردو: "كان مثل أبي .. لا أجد من الكلمات ما يوفيه حقه .. كان لي الشرف أن اتعامل مع مدرب أمين ومحترف مثله .. لن أبالغ إن قلت إنه أفضل مدرب دربني طيلة مسيرتي مع كرة القدم .. كل الشكر له على ما قدمه لي من نصائح ومساعدات".

وكان الهلال قد أقال مدربه رامون دياز في وقتٍ متأخر من ليلة أمس عقب هزيمة الفريق أمام الاستقلال الإيراني في مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتترقب جماهير الهلال الإعلان عن اسم مديرها الفني القادم والتي تشير التكهنات إلى أنه قد يكون واحداً من هؤلاء الثلاثة: خوان راموس مدرب ريال مدريد السابق، الروماني كوزمين، البلجيكي برودوم.