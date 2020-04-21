خام برنت يستقر عند 24.64 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع بنسبة 2.20%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، اليوم، بمقدار 0.93 سنتًا، ما نسبته 3.64%، ليستقر عند 24.64 دولارًا أمريكيًّا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.20%؛ ما يعادل 0.45 سنتًا، ليصل سعره إلى 20.88 دولارًا أمريكيًّا.