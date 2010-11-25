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نائب أمير الرياض يدشن 3 مبانٍ بلدية جديدة على مساحة 21 ألف م2 و3 طوابق لكل مبنى

شملت العريجاء والعزيزية والبطحاء.. ونفذتها الأمانة ضمن خطة تحسين بيئة العمل

دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض -عبر الاتصال المرئي- ثلاثة مبانٍ جديدة لبلديّات العريجاء والعزيزية والبطحاء، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي مساحة المباني الجديدة للبلديات قرابة 21 ألف متر مربع، ونفذتها الأمانة في مواقع قريبة من الأحياء السكنية ليسهل الوصول إليها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها ضمن الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين، وتحقيق التكامل فيما بين الخدمات الإلكترونيّة وتلك التي تتطلب الحضور المباشر إلى مقر البلدية.

وتضمنت المباني 3 طوابق توزعت ما بين مكاتب إداريّة لمنسوبي البلديّات، وأماكن مهيأة لاستقبال الضيوف، وأجهزة خدمات ذاتيّة، وقاعات للاجتماعات، ومواقف لمركبات المستفيدين.

ويأتي إنجاز أمانة المنطقة للمباني البلديّة الثلاثة ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين بيئة العمل في القطاع البلدي، وتزويد منسوبيها بكل الإمكانات للارتقاء بجودة الخدمات، وتيسير وصولها إلى المواطنين في ضوء الأهداف المتماشية مع برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

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نائب أمير الرياض يدشن 3 مبانٍ بلدية جديدة على مساحة 21 ألف م2 و3 طوابق لكل مبنى
سبق

دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض -عبر الاتصال المرئي- ثلاثة مبانٍ جديدة لبلديّات العريجاء والعزيزية والبطحاء، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي مساحة المباني الجديدة للبلديات قرابة 21 ألف متر مربع، ونفذتها الأمانة في مواقع قريبة من الأحياء السكنية ليسهل الوصول إليها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها ضمن الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين، وتحقيق التكامل فيما بين الخدمات الإلكترونيّة وتلك التي تتطلب الحضور المباشر إلى مقر البلدية.

وتضمنت المباني 3 طوابق توزعت ما بين مكاتب إداريّة لمنسوبي البلديّات، وأماكن مهيأة لاستقبال الضيوف، وأجهزة خدمات ذاتيّة، وقاعات للاجتماعات، ومواقف لمركبات المستفيدين.

ويأتي إنجاز أمانة المنطقة للمباني البلديّة الثلاثة ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين بيئة العمل في القطاع البلدي، وتزويد منسوبيها بكل الإمكانات للارتقاء بجودة الخدمات، وتيسير وصولها إلى المواطنين في ضوء الأهداف المتماشية مع برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:29 PM

نائب أمير الرياض يدشن 3 مبانٍ بلدية جديدة على مساحة 21 ألف م2 و3 طوابق لكل مبنى

شملت العريجاء والعزيزية والبطحاء.. ونفذتها الأمانة ضمن خطة تحسين بيئة العمل

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فلاح الجوفان - الرياض
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دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض -عبر الاتصال المرئي- ثلاثة مبانٍ جديدة لبلديّات العريجاء والعزيزية والبطحاء، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي مساحة المباني الجديدة للبلديات قرابة 21 ألف متر مربع، ونفذتها الأمانة في مواقع قريبة من الأحياء السكنية ليسهل الوصول إليها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها ضمن الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين، وتحقيق التكامل فيما بين الخدمات الإلكترونيّة وتلك التي تتطلب الحضور المباشر إلى مقر البلدية.

وتضمنت المباني 3 طوابق توزعت ما بين مكاتب إداريّة لمنسوبي البلديّات، وأماكن مهيأة لاستقبال الضيوف، وأجهزة خدمات ذاتيّة، وقاعات للاجتماعات، ومواقف لمركبات المستفيدين.

ويأتي إنجاز أمانة المنطقة للمباني البلديّة الثلاثة ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين بيئة العمل في القطاع البلدي، وتزويد منسوبيها بكل الإمكانات للارتقاء بجودة الخدمات، وتيسير وصولها إلى المواطنين في ضوء الأهداف المتماشية مع برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

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