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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية بريطانية المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل المشترك في محاربة الارهاب

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية بريطانية المستجدات الإقليمية والدولية
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
03:40 PM

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية بريطانية المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل المشترك في محاربة الارهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.

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