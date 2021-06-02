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"قرية الدم والنار".. عائلة مصرية تثأر لمقتل ابنها بارتكاب مجزرة

قوات الأمن تنتشر بكثافة لمنع تجدد الاشتباكات

قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون، اليوم (الأربعاء) في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية أبو حزام بنجع حمادي في محافظة قنا المصرية؛ بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن المشاجرة اندلعت في القرية، التي باتت تعرف باسم "قرية الدم والنار"، بعد أن قتل شخص صباح اليوم متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أطلق عليه من طرف عائلة أخرى في القرية؛ مما دفع أقاربه للأخذ بثأره.

وأضافت أن أقارب القتيل انتظروا سيارة ميكروباص تقل أشخاصًا من العائلة الأخرى قادمة من نجع حمادي، وفور دخولها القرية أطلقوا عليها النار؛ مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص هم: هدى سعيد نور- 8 سنوات، ومحمد سيد محمد- 22 سنة، وحنان حمادة شاكر- 20 سنة، ويوسف مسعود أنور- 15 سنة، وعدل حسين أحمد- 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد- 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين- 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد- 65 سنة، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مديرية أمن قنا نشرت تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وجمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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"قرية الدم والنار".. عائلة مصرية تثأر لمقتل ابنها بارتكاب مجزرة
سبق

قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون، اليوم (الأربعاء) في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية أبو حزام بنجع حمادي في محافظة قنا المصرية؛ بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن المشاجرة اندلعت في القرية، التي باتت تعرف باسم "قرية الدم والنار"، بعد أن قتل شخص صباح اليوم متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أطلق عليه من طرف عائلة أخرى في القرية؛ مما دفع أقاربه للأخذ بثأره.

وأضافت أن أقارب القتيل انتظروا سيارة ميكروباص تقل أشخاصًا من العائلة الأخرى قادمة من نجع حمادي، وفور دخولها القرية أطلقوا عليها النار؛ مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص هم: هدى سعيد نور- 8 سنوات، ومحمد سيد محمد- 22 سنة، وحنان حمادة شاكر- 20 سنة، ويوسف مسعود أنور- 15 سنة، وعدل حسين أحمد- 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد- 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين- 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد- 65 سنة، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مديرية أمن قنا نشرت تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وجمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:16 PM

"قرية الدم والنار".. عائلة مصرية تثأر لمقتل ابنها بارتكاب مجزرة

قوات الأمن تنتشر بكثافة لمنع تجدد الاشتباكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون، اليوم (الأربعاء) في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية أبو حزام بنجع حمادي في محافظة قنا المصرية؛ بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن المشاجرة اندلعت في القرية، التي باتت تعرف باسم "قرية الدم والنار"، بعد أن قتل شخص صباح اليوم متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أطلق عليه من طرف عائلة أخرى في القرية؛ مما دفع أقاربه للأخذ بثأره.

وأضافت أن أقارب القتيل انتظروا سيارة ميكروباص تقل أشخاصًا من العائلة الأخرى قادمة من نجع حمادي، وفور دخولها القرية أطلقوا عليها النار؛ مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص هم: هدى سعيد نور- 8 سنوات، ومحمد سيد محمد- 22 سنة، وحنان حمادة شاكر- 20 سنة، ويوسف مسعود أنور- 15 سنة، وعدل حسين أحمد- 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد- 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين- 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد- 65 سنة، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مديرية أمن قنا نشرت تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وجمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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