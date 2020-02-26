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واشنطن تدرج أفرادًا وشركات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب

القائمة شملت مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان

أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله.

وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية.

أمريكا الخزامة الأمريكية مليشيات حزب الله لبنان قوائم الإرهاب

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تدرج أفرادًا وشركات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب
سبق

أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله.

وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:24 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:51 PM

واشنطن تدرج أفرادًا وشركات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب

القائمة شملت مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله.

وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني.

كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية.

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