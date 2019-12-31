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"الشبانة" يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف سعود بن نصار الحازمي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اجتماعه العاشر برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ رئيس المجلس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلّف سعود بن نصار الحازمي؛ وأعضاء المجلس.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بسُبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عددٍ من التوصيات.

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبانة" يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع
سبق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اجتماعه العاشر برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ رئيس المجلس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلّف سعود بن نصار الحازمي؛ وأعضاء المجلس.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بسُبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عددٍ من التوصيات.

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:29 PM

"الشبانة" يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف سعود بن نصار الحازمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اجتماعه العاشر برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ رئيس المجلس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلّف سعود بن نصار الحازمي؛ وأعضاء المجلس.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بسُبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عددٍ من التوصيات.

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

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