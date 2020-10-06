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"شرطة مكة": القبض على مروِّج مخدرات أطلق النار على رجال الأمن

ارتكب عددًا من القضايا الجنائية.. وأُحيل للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر) لارتكابه عددًا من القضايا الجنائية، تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن.

وأبان أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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"شرطة مكة": القبض على مروِّج مخدرات أطلق النار على رجال الأمن
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر) لارتكابه عددًا من القضايا الجنائية، تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن.

وأبان أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:17 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:14 AM

"شرطة مكة": القبض على مروِّج مخدرات أطلق النار على رجال الأمن

ارتكب عددًا من القضايا الجنائية.. وأُحيل للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر) لارتكابه عددًا من القضايا الجنائية، تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن.

وأبان أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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