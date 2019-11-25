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هذا ما فعله حماة البيئة.. شاهد: تمساح ضخم يختنق بإطار دراجة نارية

حمَله حول عنقه لمدة ثلاث سنوات.. وهو من الأنواع المهددة بالانقراض

أُجبر تمساح على حمل إطار دراجة نارية حول عنقه لمدة ثلاث سنوات، بعد أن حاول دعاة حماية البيئة في إندونيسيا تحريره من الطوق الملازم لعنقه، دون جدوى.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد رصدت حالة التمساح لأول مرة في عام 2016، والذي شوهد يَمر عبر نهر بالو بعاصمة سولاويزي الوسطى.

يبلغ طول هذا التمساح حوالى 13 قدمًا، ويُعتقد أنه تمساح سيامي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الصحيفة، أن متطوعين حاولوا سحب أو تمزيق الإطار، بالتنسيق مع وكالة سولاويزي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ولكنهم فشلوا؛ فقد حاولوا جذب التمساح إلى الأراضي الجافة باستخدام الدجاج واللحوم كطُعم، لكن التمساح لم يُبد أي اهتمام بهم.

ويخشى مسؤولو الحياة البرية، أن إطار الدراجة النارية المعلق في رقبة التمساح، سيخنقه إذا لم يتم إزالته بشكل عاجل.

تمساح إندونيسيا

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هذا ما فعله حماة البيئة.. شاهد: تمساح ضخم يختنق بإطار دراجة نارية
سبق

أُجبر تمساح على حمل إطار دراجة نارية حول عنقه لمدة ثلاث سنوات، بعد أن حاول دعاة حماية البيئة في إندونيسيا تحريره من الطوق الملازم لعنقه، دون جدوى.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد رصدت حالة التمساح لأول مرة في عام 2016، والذي شوهد يَمر عبر نهر بالو بعاصمة سولاويزي الوسطى.

يبلغ طول هذا التمساح حوالى 13 قدمًا، ويُعتقد أنه تمساح سيامي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الصحيفة، أن متطوعين حاولوا سحب أو تمزيق الإطار، بالتنسيق مع وكالة سولاويزي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ولكنهم فشلوا؛ فقد حاولوا جذب التمساح إلى الأراضي الجافة باستخدام الدجاج واللحوم كطُعم، لكن التمساح لم يُبد أي اهتمام بهم.

ويخشى مسؤولو الحياة البرية، أن إطار الدراجة النارية المعلق في رقبة التمساح، سيخنقه إذا لم يتم إزالته بشكل عاجل.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
10:34 AM

هذا ما فعله حماة البيئة.. شاهد: تمساح ضخم يختنق بإطار دراجة نارية

حمَله حول عنقه لمدة ثلاث سنوات.. وهو من الأنواع المهددة بالانقراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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72,496

أُجبر تمساح على حمل إطار دراجة نارية حول عنقه لمدة ثلاث سنوات، بعد أن حاول دعاة حماية البيئة في إندونيسيا تحريره من الطوق الملازم لعنقه، دون جدوى.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد رصدت حالة التمساح لأول مرة في عام 2016، والذي شوهد يَمر عبر نهر بالو بعاصمة سولاويزي الوسطى.

يبلغ طول هذا التمساح حوالى 13 قدمًا، ويُعتقد أنه تمساح سيامي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الصحيفة، أن متطوعين حاولوا سحب أو تمزيق الإطار، بالتنسيق مع وكالة سولاويزي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ولكنهم فشلوا؛ فقد حاولوا جذب التمساح إلى الأراضي الجافة باستخدام الدجاج واللحوم كطُعم، لكن التمساح لم يُبد أي اهتمام بهم.

ويخشى مسؤولو الحياة البرية، أن إطار الدراجة النارية المعلق في رقبة التمساح، سيخنقه إذا لم يتم إزالته بشكل عاجل.

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