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"ترامب" يوجه وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه وجه وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.


وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وجهت للتو وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يوجه وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة العقوبات على إيران
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه وجه وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.


وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وجهت للتو وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
04:14 PM

"ترامب" يوجه وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة العقوبات على إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
4,060

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه وجه وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.


وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وجهت للتو وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".

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