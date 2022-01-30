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تحذير.. الاستحمام بهذا الشكل يُفقدك شعرك

النظام الغذائي ومستويات التوتر يُحدثان فرقاً كبيراً

يساعدنا شعر الرأس على تحديد هويتنا، معظم حياتنا، لذلك فإن فقدانه يؤثر فينا ويسبّب لدى البعض إحباطاً، لكن يمكن الحد من ذلك بطريقة بسيطة.

ويقول موقع (bestlifeonline) إن تساقط الشعر يبدو منطقياً مع التقدم في العمر، غير أن الأمر ليس حتمياً، فالخبر السار هو أن تساقط الشعر ليس خارج سيطرتك تماماً.

وأضاف، أن قيام الشخص بأمورٍ بعينها، مثل النظام الغذائي ومستويات التوتر حتى كيفية الاستحمام يمكن أن تُحدث فرقاً في مقدار الشعر المتساقط.

وقال إن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يسهم في تساقطه.

وفي أثناء الاستحمام، يفقد الإنسان كمية من شعره، ووجدت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد أن فقدان ما بين 50 - 100 خصلة على مدار اليوم أمر طبيعي، إلا أن الماء الساخن يؤدي إلى زيادة هذا العدد بمرور الوقت.

يعمل الماء الساخن على تدمير بروتين الكيراتين في الشعر، ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس مما يجعله جافاً وضعيفاً.

والحل بسيط: اغسل رأسك بالماء الفاتر ويمكنك شطفه أيضا بالماء البارد.

إن الماء الدافئ أو الفاتر مثالي لغسل الشعر، لأنه دافئ بما يكفي للمساعدة على إذابة الزيوت من فروة الرأس دون تجفيفها وتجفيف الشعر والجلد، كما يفعل الماء الساخن، بحسب ما يقول الخبراء.

ويفضّل استخدام الماء البارد في شطف الشعر؛ لأنه يساعد على سد طبقة بشرة الشعر، والحفاظ على الرطوبة فيها لمنع تكسرها، وفق سكاي نيوز.

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تحذير.. الاستحمام بهذا الشكل يُفقدك شعرك
سبق

يساعدنا شعر الرأس على تحديد هويتنا، معظم حياتنا، لذلك فإن فقدانه يؤثر فينا ويسبّب لدى البعض إحباطاً، لكن يمكن الحد من ذلك بطريقة بسيطة.

ويقول موقع (bestlifeonline) إن تساقط الشعر يبدو منطقياً مع التقدم في العمر، غير أن الأمر ليس حتمياً، فالخبر السار هو أن تساقط الشعر ليس خارج سيطرتك تماماً.

وأضاف، أن قيام الشخص بأمورٍ بعينها، مثل النظام الغذائي ومستويات التوتر حتى كيفية الاستحمام يمكن أن تُحدث فرقاً في مقدار الشعر المتساقط.

وقال إن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يسهم في تساقطه.

وفي أثناء الاستحمام، يفقد الإنسان كمية من شعره، ووجدت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد أن فقدان ما بين 50 - 100 خصلة على مدار اليوم أمر طبيعي، إلا أن الماء الساخن يؤدي إلى زيادة هذا العدد بمرور الوقت.

يعمل الماء الساخن على تدمير بروتين الكيراتين في الشعر، ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس مما يجعله جافاً وضعيفاً.

والحل بسيط: اغسل رأسك بالماء الفاتر ويمكنك شطفه أيضا بالماء البارد.

إن الماء الدافئ أو الفاتر مثالي لغسل الشعر، لأنه دافئ بما يكفي للمساعدة على إذابة الزيوت من فروة الرأس دون تجفيفها وتجفيف الشعر والجلد، كما يفعل الماء الساخن، بحسب ما يقول الخبراء.

ويفضّل استخدام الماء البارد في شطف الشعر؛ لأنه يساعد على سد طبقة بشرة الشعر، والحفاظ على الرطوبة فيها لمنع تكسرها، وفق سكاي نيوز.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:25 AM

تحذير.. الاستحمام بهذا الشكل يُفقدك شعرك

النظام الغذائي ومستويات التوتر يُحدثان فرقاً كبيراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يساعدنا شعر الرأس على تحديد هويتنا، معظم حياتنا، لذلك فإن فقدانه يؤثر فينا ويسبّب لدى البعض إحباطاً، لكن يمكن الحد من ذلك بطريقة بسيطة.

ويقول موقع (bestlifeonline) إن تساقط الشعر يبدو منطقياً مع التقدم في العمر، غير أن الأمر ليس حتمياً، فالخبر السار هو أن تساقط الشعر ليس خارج سيطرتك تماماً.

وأضاف، أن قيام الشخص بأمورٍ بعينها، مثل النظام الغذائي ومستويات التوتر حتى كيفية الاستحمام يمكن أن تُحدث فرقاً في مقدار الشعر المتساقط.

وقال إن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يسهم في تساقطه.

وفي أثناء الاستحمام، يفقد الإنسان كمية من شعره، ووجدت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد أن فقدان ما بين 50 - 100 خصلة على مدار اليوم أمر طبيعي، إلا أن الماء الساخن يؤدي إلى زيادة هذا العدد بمرور الوقت.

يعمل الماء الساخن على تدمير بروتين الكيراتين في الشعر، ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس مما يجعله جافاً وضعيفاً.

والحل بسيط: اغسل رأسك بالماء الفاتر ويمكنك شطفه أيضا بالماء البارد.

إن الماء الدافئ أو الفاتر مثالي لغسل الشعر، لأنه دافئ بما يكفي للمساعدة على إذابة الزيوت من فروة الرأس دون تجفيفها وتجفيف الشعر والجلد، كما يفعل الماء الساخن، بحسب ما يقول الخبراء.

ويفضّل استخدام الماء البارد في شطف الشعر؛ لأنه يساعد على سد طبقة بشرة الشعر، والحفاظ على الرطوبة فيها لمنع تكسرها، وفق سكاي نيوز.

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