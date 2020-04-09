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اليابان.. إصابات "كورونا" تتخطى حاجز الـ5 آلاف

إجمالي الوفيات بسبب الفيروس يصل إلى 105

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان، اليوم، إلى 5002 بعدما سجلت البلاد إصابة 320 شخصاً بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب "كورونا" في اليابان إلى 105.

وسجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة، وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكد البيان أن الإجمالي لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان.. إصابات "كورونا" تتخطى حاجز الـ5 آلاف
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان، اليوم، إلى 5002 بعدما سجلت البلاد إصابة 320 شخصاً بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب "كورونا" في اليابان إلى 105.

وسجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة، وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكد البيان أن الإجمالي لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:07 PM

اليابان.. إصابات "كورونا" تتخطى حاجز الـ5 آلاف

إجمالي الوفيات بسبب الفيروس يصل إلى 105

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان، اليوم، إلى 5002 بعدما سجلت البلاد إصابة 320 شخصاً بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن البلاد سجلت سبعة وفيات جديدة بـ"كورونا"، مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب "كورونا" في اليابان إلى 105.

وسجلت العاصمة طوكيو 181 إصابة، وهو رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكد البيان أن الإجمالي لا يشمل 712 إصابة و11 وفاة سجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

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