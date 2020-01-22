النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. أمير الرياض يتفقد محافظة المزاحمية ويلتقي المسؤولين والأهالي

ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور مديري العموم على مستوى المنطقة

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة. والتقى أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة، الذين رحبوا بزيارته الميمونة، التي تأتي ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

بعد ذلك ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرت مناقشة جداول الأعمال المعدّة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر النظر إلى أن اجتماعه بالمجلس البلدي والمحلي بحث العديد من الموضوعات التي تلامس متطلبات أهالي المحافظة؛ وذلك لحل وتلافي قصور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنى أن يوفق والمسؤولون لتحقيق القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إبراز دور الحكومة والدولة تجاه أبنائها ومواطنيها في كل جزء من المملكة، عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول طعام الغداء المعدّ بهذه المناسبة.

أمير الرياض المزاحمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أمير الرياض يتفقد محافظة المزاحمية ويلتقي المسؤولين والأهالي
سبق

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة. والتقى أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة، الذين رحبوا بزيارته الميمونة، التي تأتي ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

بعد ذلك ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرت مناقشة جداول الأعمال المعدّة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر النظر إلى أن اجتماعه بالمجلس البلدي والمحلي بحث العديد من الموضوعات التي تلامس متطلبات أهالي المحافظة؛ وذلك لحل وتلافي قصور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنى أن يوفق والمسؤولون لتحقيق القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إبراز دور الحكومة والدولة تجاه أبنائها ومواطنيها في كل جزء من المملكة، عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول طعام الغداء المعدّ بهذه المناسبة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
07:43 PM

بالصور.. أمير الرياض يتفقد محافظة المزاحمية ويلتقي المسؤولين والأهالي

ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور مديري العموم على مستوى المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,274

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة. والتقى أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة، الذين رحبوا بزيارته الميمونة، التي تأتي ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

بعد ذلك ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرت مناقشة جداول الأعمال المعدّة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر النظر إلى أن اجتماعه بالمجلس البلدي والمحلي بحث العديد من الموضوعات التي تلامس متطلبات أهالي المحافظة؛ وذلك لحل وتلافي قصور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنى أن يوفق والمسؤولون لتحقيق القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إبراز دور الحكومة والدولة تجاه أبنائها ومواطنيها في كل جزء من المملكة، عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول طعام الغداء المعدّ بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,128
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,562
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,214

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة