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الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يفتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس

عقدت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعاتها التحضيرية بعد اعتماد تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد، ومصادقة أعضاء الجمعية العمومية على التشكيل في الاجتماع الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وجرى خلال اجتماعات اللجان مناقشة آلية الانتخابات والاطلاع على اللوائح ومراجعتها، بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين، وأصدرت اللجنة العامة للانتخابات بياناً أعلنت من خلاله الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين والتي تنص على أن يكون المرشح أو الناخب سعودي الجنسية، بالإضافة لحصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من لديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام من العمل في الإعلام الرياضي شريطة ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة، وأن يكون من الأعضاء العاملين، في مجال الإعلام الرياضي ومزاولاً لمهنة الإعلام وقت ترشحه، بالإضافة لامتلاكه عضوية الاتحاد (سارية المفعول) وقت إعلان فتح باب الترشح، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو آداب المهنة.

واشترطت لجنة الانتخابات أن يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة طلب ترشحه من خلال (نموذج طلب الترشح) المتوفر على موقع الاتحاد الإلكتروني، ومرفقاً به مسوغات ترشحه، والمستندات اللازمة التي تثبت استيفاءه لشروط الترشح.

إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يفتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس
سبق

عقدت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعاتها التحضيرية بعد اعتماد تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد، ومصادقة أعضاء الجمعية العمومية على التشكيل في الاجتماع الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وجرى خلال اجتماعات اللجان مناقشة آلية الانتخابات والاطلاع على اللوائح ومراجعتها، بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين، وأصدرت اللجنة العامة للانتخابات بياناً أعلنت من خلاله الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين والتي تنص على أن يكون المرشح أو الناخب سعودي الجنسية، بالإضافة لحصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من لديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام من العمل في الإعلام الرياضي شريطة ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة، وأن يكون من الأعضاء العاملين، في مجال الإعلام الرياضي ومزاولاً لمهنة الإعلام وقت ترشحه، بالإضافة لامتلاكه عضوية الاتحاد (سارية المفعول) وقت إعلان فتح باب الترشح، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو آداب المهنة.

واشترطت لجنة الانتخابات أن يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة طلب ترشحه من خلال (نموذج طلب الترشح) المتوفر على موقع الاتحاد الإلكتروني، ومرفقاً به مسوغات ترشحه، والمستندات اللازمة التي تثبت استيفاءه لشروط الترشح.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:44 PM

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يفتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعاتها التحضيرية بعد اعتماد تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد، ومصادقة أعضاء الجمعية العمومية على التشكيل في الاجتماع الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وجرى خلال اجتماعات اللجان مناقشة آلية الانتخابات والاطلاع على اللوائح ومراجعتها، بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين، وأصدرت اللجنة العامة للانتخابات بياناً أعلنت من خلاله الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين والتي تنص على أن يكون المرشح أو الناخب سعودي الجنسية، بالإضافة لحصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من لديه خبرة لا تقل عن عشرة أعوام من العمل في الإعلام الرياضي شريطة ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة، وأن يكون من الأعضاء العاملين، في مجال الإعلام الرياضي ومزاولاً لمهنة الإعلام وقت ترشحه، بالإضافة لامتلاكه عضوية الاتحاد (سارية المفعول) وقت إعلان فتح باب الترشح، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو آداب المهنة.

واشترطت لجنة الانتخابات أن يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة طلب ترشحه من خلال (نموذج طلب الترشح) المتوفر على موقع الاتحاد الإلكتروني، ومرفقاً به مسوغات ترشحه، والمستندات اللازمة التي تثبت استيفاءه لشروط الترشح.

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