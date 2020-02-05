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كارثة في تركيا.. انهيار جليدي يقتل 21 شخصاً

15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج

غمر انهيار جليدي طريقاً جبلياً شرق تركيا، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل فريق ضخم من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.

وقال مسؤولون إن 21 شخصاً قُتِلوا في الحادث، بعدما قالوا سابقاً إن 12 عامل إنقاذ قُتِلوا، وأن ما يقدّر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.

ووفق "سكاي نيوز"، نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله: إن فريقاً يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين؛ جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصاً.

انهيار جليدي تركيا

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كارثة في تركيا.. انهيار جليدي يقتل 21 شخصاً
سبق

غمر انهيار جليدي طريقاً جبلياً شرق تركيا، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل فريق ضخم من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.

وقال مسؤولون إن 21 شخصاً قُتِلوا في الحادث، بعدما قالوا سابقاً إن 12 عامل إنقاذ قُتِلوا، وأن ما يقدّر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.

ووفق "سكاي نيوز"، نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله: إن فريقاً يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين؛ جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصاً.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:52 PM

كارثة في تركيا.. انهيار جليدي يقتل 21 شخصاً

15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غمر انهيار جليدي طريقاً جبلياً شرق تركيا، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل فريق ضخم من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.

وقال مسؤولون إن 21 شخصاً قُتِلوا في الحادث، بعدما قالوا سابقاً إن 12 عامل إنقاذ قُتِلوا، وأن ما يقدّر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.

ووفق "سكاي نيوز"، نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله: إن فريقاً يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين؛ جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصاً.

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