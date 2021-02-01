محكمة إماراتية تُصدر حكماً بسجن مغني راب سعودي 6 أشهر

بتهمة زراعة نبات القنب المخدر

أصدرت محكمة الجنايات بدبي، حكماً بسجن مغني راب سعودي ستة أشهر والإبعاد بتهمة زراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش.

وذكرت تقارير إماراتية أنه عُثر لدى المتهم على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضُبطت بحوزته كمية من مخدر الحشيش، واُتهم أيضاً بتسهيل التعاطي لمراهقة أُحيلت إلى محكمة الأحداث.

وقال مصدر في شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم، الذي تجاوز لتوه (18 عاماً) من عمره، بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، فأُلقي القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وبتفتيش شقته عُثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة وجهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زُرعت في السكن.