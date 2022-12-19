وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أريتريا صقر بن سليمان القرشي.