النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور نائب أمير مكة.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف والهلال الأحمر

تستهدف النهوض بالخدمة الإسعافية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني

اجتمعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في إدارة الطائف، مع جامعة الطائف، اليوم، في مقر كلية الطب؛ لإجراء تفعيل لمذكرة الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين وتم توقيعها بحضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان.

واستعرض الجانبان ما جاء في الاتفاقية من بنود، والتي تدعم مساعي الهيئة بالنهوض بالخدمة الإسعافية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وكذلك نشر ثقافة الإسعافات الأولية، ودعم برامج البحوث العلمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المختصين على عملية ما قبل المستشفى، وكذلك عرض لبرامج الجامعة الأكاديمية والتطويرية، والتي تسهم في تطوير وتأهيل القوة البشرية.

واتفق الجانبان على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتفعيل البرامج المشتركة، والمشاركة في الأعمال التطوعية لدى الطرفين، وتأهيل متطوعين للمشاركة في أعمال العمرة والحج لخدمة ضيوف الرحمن.

فيما أكد شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، متابعة رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم بتفعيل الاتفاقية، وإتاحة كافة البرامج التدريبية والتأهيلية بما يتوافق مع أنظمة الهيئة، والتي تحتاجها جامعة الطائف، وأن الشراكة مع جامعة الطائف ستسهم في تقديم خدمات مختلفة تساهم في العملية التطويرية لكلتا الجهتين.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عميد كلية الطب بالطائف الأستاذة الدكتورة دلال نمنقاني، وبحضور الدكتور محمد السعيد، وكذلك الدكتورة مها باخريصة، وبتواجد مشرف الخدمات الطبية لدى الطلاب الدكتور أحمد بخاري. فيما حضر من الهلال الأحمر: مديره بالطائف عبدالله الحارثي، ومشرف إدارة التدريب عبدالله الصخري، وبحضور مدير إدارة التطوع غالب الحارثي، وكذلك حضور مشرف الإدارة الطبية بالهيئة الدكتور علي شافعي، وبتواجد مدير الاتصال المؤسسي شادي الثبيتي.

نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان الهلال الأحمر جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بحضور نائب أمير مكة.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف والهلال الأحمر
سبق

اجتمعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في إدارة الطائف، مع جامعة الطائف، اليوم، في مقر كلية الطب؛ لإجراء تفعيل لمذكرة الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين وتم توقيعها بحضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان.

واستعرض الجانبان ما جاء في الاتفاقية من بنود، والتي تدعم مساعي الهيئة بالنهوض بالخدمة الإسعافية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وكذلك نشر ثقافة الإسعافات الأولية، ودعم برامج البحوث العلمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المختصين على عملية ما قبل المستشفى، وكذلك عرض لبرامج الجامعة الأكاديمية والتطويرية، والتي تسهم في تطوير وتأهيل القوة البشرية.

واتفق الجانبان على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتفعيل البرامج المشتركة، والمشاركة في الأعمال التطوعية لدى الطرفين، وتأهيل متطوعين للمشاركة في أعمال العمرة والحج لخدمة ضيوف الرحمن.

فيما أكد شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، متابعة رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم بتفعيل الاتفاقية، وإتاحة كافة البرامج التدريبية والتأهيلية بما يتوافق مع أنظمة الهيئة، والتي تحتاجها جامعة الطائف، وأن الشراكة مع جامعة الطائف ستسهم في تقديم خدمات مختلفة تساهم في العملية التطويرية لكلتا الجهتين.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عميد كلية الطب بالطائف الأستاذة الدكتورة دلال نمنقاني، وبحضور الدكتور محمد السعيد، وكذلك الدكتورة مها باخريصة، وبتواجد مشرف الخدمات الطبية لدى الطلاب الدكتور أحمد بخاري. فيما حضر من الهلال الأحمر: مديره بالطائف عبدالله الحارثي، ومشرف إدارة التدريب عبدالله الصخري، وبحضور مدير إدارة التطوع غالب الحارثي، وكذلك حضور مشرف الإدارة الطبية بالهيئة الدكتور علي شافعي، وبتواجد مدير الاتصال المؤسسي شادي الثبيتي.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:57 PM

بحضور نائب أمير مكة.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف والهلال الأحمر

تستهدف النهوض بالخدمة الإسعافية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
249

اجتمعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في إدارة الطائف، مع جامعة الطائف، اليوم، في مقر كلية الطب؛ لإجراء تفعيل لمذكرة الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين وتم توقيعها بحضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان.

واستعرض الجانبان ما جاء في الاتفاقية من بنود، والتي تدعم مساعي الهيئة بالنهوض بالخدمة الإسعافية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وكذلك نشر ثقافة الإسعافات الأولية، ودعم برامج البحوث العلمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المختصين على عملية ما قبل المستشفى، وكذلك عرض لبرامج الجامعة الأكاديمية والتطويرية، والتي تسهم في تطوير وتأهيل القوة البشرية.

واتفق الجانبان على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتفعيل البرامج المشتركة، والمشاركة في الأعمال التطوعية لدى الطرفين، وتأهيل متطوعين للمشاركة في أعمال العمرة والحج لخدمة ضيوف الرحمن.

فيما أكد شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، متابعة رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم بتفعيل الاتفاقية، وإتاحة كافة البرامج التدريبية والتأهيلية بما يتوافق مع أنظمة الهيئة، والتي تحتاجها جامعة الطائف، وأن الشراكة مع جامعة الطائف ستسهم في تقديم خدمات مختلفة تساهم في العملية التطويرية لكلتا الجهتين.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عميد كلية الطب بالطائف الأستاذة الدكتورة دلال نمنقاني، وبحضور الدكتور محمد السعيد، وكذلك الدكتورة مها باخريصة، وبتواجد مشرف الخدمات الطبية لدى الطلاب الدكتور أحمد بخاري. فيما حضر من الهلال الأحمر: مديره بالطائف عبدالله الحارثي، ومشرف إدارة التدريب عبدالله الصخري، وبحضور مدير إدارة التطوع غالب الحارثي، وكذلك حضور مشرف الإدارة الطبية بالهيئة الدكتور علي شافعي، وبتواجد مدير الاتصال المؤسسي شادي الثبيتي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,666
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,935
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,691

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة