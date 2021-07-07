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عسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا"

أشار إلى فعالية جرعة واحدة من جانسن بشرط التغطية الكافية للجميع

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.

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عسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا"
سبق

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:36 PM

عسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا"

أشار إلى فعالية جرعة واحدة من جانسن بشرط التغطية الكافية للجميع

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
997

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.

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