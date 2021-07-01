النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم

في بيان الوزارة اليوم: 13وفاة جديدة و12174 حالة نشطة منها 1389 حرجة

أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم
سبق

أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
05:24 PM

"الصحة": التحورات الحالية لكورونا قد تصيب الأطفال وننصح بأخذهم اللقاح لحمايتهم

في بيان الوزارة اليوم: 13وفاة جديدة و12174 حالة نشطة منها 1389 حرجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
421

أكدت الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12-18 عامًا، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة، منها (1389) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة