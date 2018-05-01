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هل ارتفاع الراتب إلى أعلى من 14 ألفاً يلغي دعم الإسكان؟ الوزارة ترد

في توضيح لها عما يتم تداوله حول "تحويل أرباح القرض إلى المستفيد"

أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلاً لن يلغي الدعم المقدم من قبلها، ولن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل؛ بل سيبقى الأمر كما هو قبل التغير.

جاء ذلك، في ردّ على ما يتم تداوله حول رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفاً؛ حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل على أن تتحملها الوزارة، وبينت أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

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هل ارتفاع الراتب إلى أعلى من 14 ألفاً يلغي دعم الإسكان؟ الوزارة ترد
سبق

أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلاً لن يلغي الدعم المقدم من قبلها، ولن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل؛ بل سيبقى الأمر كما هو قبل التغير.

جاء ذلك، في ردّ على ما يتم تداوله حول رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفاً؛ حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل على أن تتحملها الوزارة، وبينت أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
01:18 PM

هل ارتفاع الراتب إلى أعلى من 14 ألفاً يلغي دعم الإسكان؟ الوزارة ترد

في توضيح لها عما يتم تداوله حول "تحويل أرباح القرض إلى المستفيد"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
19
20,703

أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلاً لن يلغي الدعم المقدم من قبلها، ولن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل؛ بل سيبقى الأمر كما هو قبل التغير.

جاء ذلك، في ردّ على ما يتم تداوله حول رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفاً؛ حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل على أن تتحملها الوزارة، وبينت أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

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