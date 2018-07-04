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أمير الرياض يعزي أسرة العميل في وفاة "محمد بن صالح"

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة العميل في وفاة محمد بن صالح العميل - رحمه الله - .


وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة العميل عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير الرياض يعزي أسرة العميل في وفاة "محمد بن صالح"
سبق

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة العميل في وفاة محمد بن صالح العميل - رحمه الله - .


وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة العميل عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:35 AM

أمير الرياض يعزي أسرة العميل في وفاة "محمد بن صالح"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة العميل في وفاة محمد بن صالح العميل - رحمه الله - .


وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة العميل عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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