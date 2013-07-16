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التعاون يوافق على انتقال "جوناثان" للفجيرة .. والرائد يتعاقد مع السهلي

أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.


وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي.

وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن.

في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات.

وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يوافق على انتقال "جوناثان" للفجيرة .. والرائد يتعاقد مع السهلي
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.


وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي.

وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن.

في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات.

وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة.

منطقة المرفقات

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:46 AM

التعاون يوافق على انتقال "جوناثان" للفجيرة .. والرائد يتعاقد مع السهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.


وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي.

وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن.

في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات.

وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة.

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